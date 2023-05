Steam, Dead Space è il primo gioco a offrire una versione di prova a tempo

Pare che Steam stia iniziando a offrire delle versioni di prova a tempo dei giochi, a partire dal remake di Dead Space che è già scaricabile gratis e giocabile per un'ora e mezza, prima di dover pagare per giocare alla versione finale.

Attualmente non siamo certi se si tratti di un'iniziativa legata al singolo gioco o se sia una sperimentazione in vista di un'aggiunta generale della caratteristica a tutto il negozio.

Il remake di Dead Space è giocabile per 1 ora e mezza su Steam

Nel caso si diffondesse, sarebbe un ottimo sistema per frenare il fenomeno dei rimborsi selvaggi (magari anche quello delle recensioni scritte dopo 5 minuti) che piaga la piattaforma, con il tempo utile per chiedere il rimborso che sarebbe assorbito dalla versione di prova.

Così i giocatori non dovrebbero dare nulla per testare i giochi, verificare che siano di loro gusto e che funzionino a dovere sul loro sistema, pagandoli quindi solo quando convinti di volerli davvero, senza dover forzare il sistema dei rimborsi di Steam, che garantisce la possibilità di rendere il prodotto entro due settimane dall'acquisto, nel caso lo si sia giocato per meno di due ore.

Vedremo se oltre al remake di Dead Space arriveranno altre versioni di prova a tempo dei giochi.