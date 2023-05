The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la guida

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è finalmente arrivato, dopo sei lunghi anni di sviluppo che hanno impegnato gli studi di Nintendo EPD Kyoto. Il risultato è un videogioco veramente enorme, ben più vasto e stratificato rispetto al già impressionante Breath of the Wild, tanto che la quantità di contenuti originali sarà sufficiente per catturare gli appassionati per centinaia di ore.

Proprio per questa ragione vi diamo il benvenuto alla guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, una raccolta di trucchi, consigli e soluzioni pensate per rispondere a ogni possibile dubbio che possa emergere nel regno di Hyrule. Non si tratta solamente di guide mirate a risolvere particolari enigmi, ma anche di importanti suggerimenti riguardo l'ordine migliore in cui affrontare l'avventura, i contenuti che non bisogna assolutamente perdersi, e una serie di informazioni che possono risultare utili a chiunque, ad esempio i dettagli riguardo il funzionamento del sottosuolo o la sequenza corretta rivivere i ricordi presenti nell'opera. La guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è in costante aggiornamento, inoltre terremo d'occhio la sezione relativa ai commenti in modo da cercare di rispondere a qualsiasi domanda nell'orbita della più recente avventura di Link.