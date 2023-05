The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come ottenere la Spada Suprema

Fin da quando esiste il marchio di Zelda, la Spada Suprema si è tramutata nel simbolo della saga, nonché di un oggetto noto a praticamente qualsiasi appassionato di videogiochi. Nota anche come la Spada che Esorcizza il Male, è sempre stata un elemento centrale di qualsiasi avventura di Link, nonché lo strumento definitivo che ciclo dopo ciclo consente all'eroe di prevalere sulle forze del male. he Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ovviamente, non poteva fare eccezione.

Rivelare la posizione della Spada Suprema così, in poche righe, togliendo magia a un atto magico, è qualcosa al limite del criminale. Proprio per questo motivo, in questa pagina troverete una guida un po' diversa dal solito: anziché indicarvi il luogo esatto in cui recuperare quest'arma, vi daremo solamente qualche indizio per mettervi sul percorso giusto, lasciando tuttavia che siate voi a svolgere il resto del lavoro. Di conseguenza, la nostra guida alla posizione della Spada Suprema non contiene nessun genere di spoiler relativo alla trama di he Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Di seguito, invece potete trovare il collegamento all'indice della nostra guida completa.