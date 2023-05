The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come ottenere Scudo Hylia e Tunica del Campione

La guida per ottenere il celebre Hylian Shield e la Tunica del Campione in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, due oggetti storici della saga di Zelda.

C'è lo Scudo Hylia in Tears of the Kingdom? Questa è una delle tante domande che affollano la mente degli appassionati della saga ogni volta che un nuovo capitolo si affaccia sul mercato. La risposta ovviamente è sì, lo scudo più famoso del brand è presente, e accanto a lui è stato affiancato un altro particolare equipaggiamento: la Tunica del Campione, il classico vestito azzurro indossato da Link nel capitolo precedente, nonché una fra le migliori armature presenti nel gioco. Come da tradizione, oggetti rari di questo genere non sono tuttavia pensati per esser celati all'interno di un semplice forziere: per poterli ottenere è necessario risolvere un paio di puzzle molto difficili da notare nei saloni del castello di Hyrule. Ecco la guida che spiega come ottenere Scudo Hylia e Tunica dell'eroe in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Al seguente link, invece, potete trovare l'indice della nostra guida completa dell'ultimo capitolo della saga.

Come ottenere la Tunica del Campione La posizione esatta da raggiungere per l'enigma della tunica, nel Castello di Hyrule Per prima cosa, per ottenere la Tunica del Campione, è fondamentale ottenere accesso al Castello di Hyrule. Ciò può accadere anche molto presto nel gioco: basta una mongolfiera, qualche pozione per la stamina, o qualsiasi altra cosa vi salti alla mente per raggiungere l'area superiore. Dato che nei paraggi non ci sono né isole fluttuanti né costruzioni, un buon modo è utilizzare lo Schematrix per costruire un pallone aerostatico partendo da semplici pezzi di Zoranio. Se ancora non avete lo Schematrix, vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata. I bracieri nella sala del trono Una volta raggiunto il castello dovete arrivare nella parte più elevata, dove risiede il torrione centrale che ospita la sala del trono. Qui vicino c'è anche un Sacrario, quindi vi consigliamo vivamente di sbloccarlo anche solo per ottenere una comoda postazione per il viaggio rapido. La tunica del campione A questo punto, entrate nel torrione principale, salite le scale laterali e raggiungete il trono. Ai lati della seduta potrete notare due bracieri, proprio quelli visibili nell'immagine qui sopra. Non dovete fare altro che accenderli per aprire uno scompartimento segreto che ospita la Tunica del Campione, visibile qui sopra.