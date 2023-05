The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, guida ai Rospettri e alle ricompense

Chiunque abbia visitato almeno una grotta in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, avrà senza dubbio incontrato un Rospettro: questi grossi rospi luminescenti adorano vivere nei luoghi più cupi e umidi di Hyrule, e non appena Link si avvicina iniziano a saltellare a destra e a manca sparandogli contro qualche manciata di bolle. Eliminando un Rospettro - spesso è sufficiente una singola freccia ben piazzata al volto - queste creature lasciano cadere un Emblema di Rospettro, misteriosa ricompensa della quale inizialmente non saprete cosa fare.

In realtà i Rospettri funzionano in maniera molto simile agli Skultulla introdotti in The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Sono praticamente dei collezionabili che, se portati nel luogo giusto, consentono di ottenere una serie di ricompense impossibili da ottenere in altri modi. In questa guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom abbiamo raccolto tutto ciò che serve sapere sui Rospettri, sugli emblemi e sulla missione che li caratterizza.

