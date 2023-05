The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, guida ai cavalli migliori e agli stallaggi

Tutto quello che c'è da sapere sui cavalli di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: dove trovare i migliori, i punti stallaggio e tutto quello che c'è da sapere.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i cavalli fanno un ritorno in grande stile nonostante la mole di costruzioni di cui il protagonista è divenuto capace grazie ai suoi nuovi poteri. Avere un cavallo è una buona idea per diversi motivi: possono scarrozzarvi ai quattro angoli del mondo senza consumare batterie, possono trainare carri e carretti grazie alle bardature, e poi... beh, semplicemente sono belli da vedere e da collezionare. Procurarsi un cavallo è molto semplice: basta avvicinarsi senza farsi notare, montare in sella, e calmare lentamente l'animale premendo delicatamente il pulsante dorsale sinistro del vostro controller. All'inizio il cavallo non obbedirà ai vostri ordini e sarà molto importante costruire un legame, accarezzandolo ogni volta che vi da retta, dandogli qualcosa da mangiare ed evitando che venga attaccato dai mostri di Hyrule. In questa pagina abbiamo raccolto la guida ai cavalli e tutto quello che c'è da sapere sui cavalli di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: le varianti uniche, gli stallaggi e i punti stallaggio, il Dio dei Cavalli e tante altre informazioni utili. In fondo alla pagina troverete la lista e la posizione dei cavalli migliori. A questo indirizzo, invece, potete trovare l'indice della nostra guida completa di Tears of the Kingdom.

Gli stallaggi, i punti stallaggio e tutte le ricompense La posizione di tutti e 15 gli stallaggi La prima cosa da sapere è che se sulla vostra Switch è presente un salvataggio risalente a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, troverete tutti quanti i cavalli che avete catturato pronti ad aspettarvi negli stallaggi di Tears of the Kingdom. Si tratta di una piccola chicca pensata dagli sviluppatori di Nintendo. In caso stiate muovendo per la prima volta qualche passo nel regno di Hyrule, gli stallaggi sono delle strutture nelle quali è possibile registrare i cavalli catturati per ritirarli e depositarli in qualsiasi momento. Una volta registrato un cavallo è possibile richiamarlo in qualsiasi stallaggio, e una volta ritirato vi seguirà ogni volta che emetterete un fischio premendo verso il basso sulla croce direzionale del controller. Se state facendo fatica a catturare un cavallo, potete provare a dargli qualcosa da mangiare: le carote e le mele sono gli alimenti di cui sono più ghiotti. Negli stallaggi si svolge sempre una mini-missione relativa alla Gazzetta di Hyrule: se non avete ancora avviato la vostra carriera da giornalisti, raggiungete il prima possibile il Borgo dei Rito e, guardando verso sud, noterete un "falso stallaggio" che è in realtà la sede del giornale. Molti stallaggi ospitano inoltre delle missioni uniche e spesso molto importanti: allo Stallaggio del Bosco ad esempio - a nord di Hyrule centrale - potrete avviare la missione dell'orchestra per risvegliare le Fate Radiose (che possono potenziare le vostre armature) e anche avviare la missione relativa ai Rospettri. I punti stallaggio Inoltre in Tears of the Kingdom è stato introdotto un sistema di Punti Stallaggio: ogni volta che riposerete presso uno stallaggio pagando, quando lo raggiungerete per la prima volta e quando registrerete un cavallo, otterrete un punto. Accumulando tre punti alla volta, avrete accesso a una serie di ricompense. Vediamo la lista completa in ordine preciso di tutte le ricompense per i Punti Stallaggio: Bardatura da traino: consente di trainare carri e oggetti Tessuto del dio dei cavalli: elemento estetico Possibilità di dormire nel letto di Ippan: fornisce cuori aggiuntivi e un indizio sul mondo di gioco Registrazione cavallo aggiuntivo Sella e briglie da viandante: elemento estetico Possibilità di modificare la criniera del cavallo Registrazione cavallo aggiuntivo Sella e briglie da cavaliere: elemento estetico Sella e briglie stravaganti: elemento estetico Registrazione cavallo aggiuntivo Sconto permanente del 50% sui prezzi degli stallaggi 5x Buono Stallaggio 3x Briocarota Le ultime due ricompense si ripetono all'infinito, alternandosi

Il dio dei cavalli La posizione di Ippan Ippan, il dio dei cavalli, è una figura molto presente in Tears of the Kingdom. Quando avrete ottenuto 7 punti stallaggio, ad esempio, potrete dormire nel letto di Ippan, che fornirà bonus alle vostre statistiche e vi consentirà di ricevere un consiglio sul mondo di gioco. Per incontrarlo di persona, tuttavia, dovrete raggiungere lo Stallaggio di Estakkala, nell'angolo a nord est della mappa. A nord dello stallaggio c'è un laghetto, e nel grosso fiore magico risiede proprio questa entità. Nell'immagine qui sopra è segnalata la posizione esatta. Ippan offre diversi servizi in cambio di cibo Una volta raggiunto Ippan, dovrete consegnargli una Briocarota per fare in modo che accolga le vostre richieste. Dopodiché offre fondamentalmente due servizi: in primo luogo vi consente di riportare in vita i vostri cavalli defunti, a prescindere da quanto sia accaduto; vi basta pagare un piccolo tributo e il cavallo tornerà subito in vita. In secondo luogo, cucinando specifici piatti richiesti dalla divinità, potrete potenziare a vostro piacimento le statistiche di tutti i cavalli che avete registrato. Insomma, se utilizzate spesso i cavalli, la visita a Ippan è obbligatoria.