The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, guida alle armi migliori e a quelle uniche

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in modo simile a quanto accaduto nel predecessore, la maggior parte delle armi hanno una durabilità che porta inevitabilmente alla distruzione. Dopo un certo numero di colpi queste vanno in frantumi, costringendo il giocatore a sostituirle il prima possibile. Se nello scorso episodio questa meccanica poteva facilmente diventare tediosa, perché ci si trovava spesso a rinunciare ad armi molto potenti in favore di strumenti di fortuna molto meno efficaci, il sequel ha cambiato le carte in tavola.

Grazie principalmente al Compositor, un nuovo potere di Link, è possibile combinare qualsiasi oggetto presente nel gioco a uno scudo o a un'arma, consentendo di dare vita a creazioni uniche che superano di gran lunga l'attacco delle armi più potenti. C'è però qualche trucchetto per ottenere ben prima del tempo alcune delle armi più efficaci, inoltre nell'opera è presente una certa quantità di armi uniche che si possono ottenere solamente in modi specifici. Per questo motivo, abbiamo realizzato la guida alle migliori armi e alle armi uniche di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, alla quale vi consigliamo fortemente di dare un'occhiata.

A questo indirizzo, invece, potrete trovare la nota guida a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.