Halo: Combat Devolved è una bellissima e gratuita versione GBA di Halo: Combat Evolved

Uno studio indipendente chiamato Crusader Games ha deciso di realizzare una versione per Game Boy di Halo: Combat Evolved. Tuttavia, invece di chiamarlo Halo Combat Evolved, lo studio ha optato per il simpatico e perfetto "Halo: Combat Devolved".

Il gioco è stato realizzato con un software chiamato GB Studio. Il sito ufficiale descrive il software come "un creatore di giochi retrò 'drag and drop' facile e veloce da usare per il vostro sistema di videogiochi portatile preferito". Halo: Combat Devolved può essere giocato su Game Boy Color, Analogue o direttamente da browser.

Per giocare a questa versione non ufficiale di Halo è necessario visitare il loro sito web. Un messaggio degli sviluppatori presente sul sito recita: "Come fan di lunga data di Halo: Combat Evolved, sto creando un fedele demake per il Game Boy Color utilizzando GB Studio". Attualmente, l'unico livello giocabile è Pillar of Autumn, ma Crusader Games ha dichiarato che "intende continuare ad aggiungere livelli al progetto man mano che il tempo lo permetterà".

Questo è l'inizo di Halo: Combat Devolved

Sarà inoltre possibile scaricare la ROM o i file .pocket per giocare su altri hardware. Secondo Crusader Games, il download offre un'esperienza migliore a causa delle "limitazioni del suono con l'emulatore in-browser".

Per quanto riguarda il gameplay in sé, una volta avviata la partita il gioco viene caricato, si apre con una versione pixelata di Master Chief e subito permette di gicoare. Il movimento e l'azione di gioco ricordano The Legend of Zelda: Link's Awakening, ma invece di usare la Spada Suprema di Link, si usa una pistola. Inoltre, una fantastica versione a 8 bit della canzone originale di Halo è udibile in sottofondo mentre si gioca.

