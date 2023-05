Fortnite: Miles Morales potrebbe essere uno dei prossimi personaggi in arrivo nel battle royale

Fortnite è da tempo noto come il battle royale dei cross-over. Di aggiornamento in aggiornamento il gioco di Epic Games ha proposto sempre più personaggi provenienti da svariate proprietà intellettuali. Ora, secondo nuovi rumor, pare che uno dei prossimi in arrivo all'interno del free to play sia Miles Morales, ovvero (uno dei vari) Spider-Man.

Spider-Man è già presente in Fortnite, ma Miles Morales no, quindi sarebbe una novità, almeno dal punto di vista estetico. Secondo quanto indicato, la data di uscita dell'eroe sarebbe compresa tra il 18 maggio e l'8 giugno 2023. Si tratta di una forbice temporale abbastanza ampia, ma ci dà comunque un'idea del periodo di uscita.

Le fonti affermano che, come è tipico, Miles Morales arriverà insieme a delle missioni dedicate che dovrebbero ricompensare i giocatori con contenuti estetici aggiuntivi per i giocatori di Fortnite.

Come sempre, ricordiamo che si tratta di un rumor e non di una conferma ufficiale, quindi è possibile che le informazioni riportate si rivelino sbagliate. Considerando però che Spider-Man Across the Spider-Verse è in arrivo proprio a inizio giugno 2023, è credibile che Sony, Marvel ed Epic Game abbiano collaborato per inserire il personaggio all'interno di Fortnite.