Spider-Man: Across the Spider-Verse, la durata del film è stata svelata

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uno dei film più attesi tra gli appassionati di animazione e supereroi. Tutti si aspettano una buona pellicola, ma vogliono anche sapere quanto dura Spider-Man: Across the Spider-Verse. La risposta pare essere circa due ore e venti minuti, ovvero 140 minuti.

L'informazione sulla durata di Spider-Man: Across the Spider-Verse arriva dalla pagina web di AMC Theatres. Per confronto, ricordiamo che il precedente film - Spider-Man: Into the Spider-Verse / Un Nuovo universo - dura un'ora e 56 minuti. Si tratta quindi di circa trenta minuti in più.

Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane a partire dall'1 giugno 2023. In questa pellicola vediamo ancora una volta Miles Morales che unisce le forze con una lunga lista di altri Spider-Man e Spider-Woman.

Come sempre, ricordiamo che la durata di un film non è legata alla sua qualità, ma con questa mezz'ora in più potremmo avere spazio per un po' più d'azione e soprattutto per ancora più personaggi, o semplicemente avere più spazio per far evolvere quelli più importanti. Non ci resta altro da fare se non attendere un mese e andare al cinema per scoprire se le speranze dei fan di Spider-Man: Across the Spider-Verse saranno rispettate.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Spider-Man: Un Nuovo Universo.