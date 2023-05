Star Wars Jedi: Survivor è il gioco del mese di aprile 2023

Quando si ha a che fare con uno Star Wars è probabile si tratti di qualcosa destinato ad attirare l'attenzione di molti, e anche in questo caso abbiamo la conferma di questa tendenza, con Star Wars Jedi: Survivor che è risultato facilmente il gioco del mese di aprile 2023 sia per la redazione che per i lettori, nonostante non sia stato esente da critiche. Anzi, dopo un'ottima accoglienza iniziale da parte della stampa specializzata è partita una notevole ondata di polemiche, soprattutto a causa dei numerosi problemi tecnici emersi soprattutto sulla versione PC, ma visibili anche su quelle console. Nonostante questa situazione, che si sta peraltro protraendo anche in questi giorni e andrà avanti probabilmente anche per le prossime settimane, il gioco di Respawn Entertainment ha comunque conquistato la vetta dei titoli più interessanti e popolari del mese. Non si può dire poi che mancasse la concorrenza: sebbene non si tratti probabilmente di uno dei mesi più ricchi di questa annata videoludica, aprile 2023 ha comunque visto l'arrivo di diverse opere di grande interesse, appartenenti a serie note o novità assolute, grande produzioni tripla A o indie. Niente da fare, in ogni caso: la passione per Star Wars, le aspettative riposte nel seguito del già ottimo Star Wars Jedi: Fallen Order e semplicemente la qualità del gioco - al di là delle sue performance incerte - hanno comunque fatto emergere Star Wars Jedi: Survivor in maniera netta e inequivocabile, come vedremo analizzando l'andamento dei sondaggi paralleli diffusi alla redazione e ai lettori di Multiplayer.it.

La scelta della redazione Il voto interno alla redazione è probabilmente condizionato dalla presenza di un notevole zoccolo duro di fan di Star Wars, dunque il risultato non poteva che vedere Star Wars Jedi: Survivor come vincitore del titolo di gioco del mese di aprile 2023. L'action in terza persona di Respawn rappresenta un'evoluzione in tutti i sensi dell'ottimo prima capitolo, sia come ampiezza che come struttura in termini di gameplay, cosa che di per sé rappresenta già un ottimo punto di partenza. Si porta dietro, attualmente, diversi problemi tecnici, questo va detto: specialmente per quanto riguarda la versione PC, ma anche quelle console, il gioco ha bisogno ancora di una notevole ottimizzazione e forse avrebbe richiesto più tempo prima di uscire, ma si spera che le varie patch già previste in queste settimane possano correggere il tiro. In seconda posizione troviamo The Last Case of Benedict Fox, il particolare metroidvania con ambientazione lovecraftiana di Plot Twist uscito al day one su Xbox Game Pass. The Last Case of Benedict Fox ci trasporta in uno strano mondo in bilico tra l'America degli anni 20 e dimensioni parallele Anche in questo caso si tratta di un titolo un po' controverso, perché presenta alcune imperfezioni in termini di design, ma che si fa ampiamente perdonare grazie all'innegabile stile e all'atmosfera davvero marcata e affascinante. Terza posizione per Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, remake dei due classici strategici a turni usciti originariamente su Game Boy Advance e riproposti insieme su Nintendo Switch, con qualche aggiornamento sul fronte tecnico. Si tratta di titoli entrati ormai nella storia videoludica, che risultano ancora perfettamente godibili anche oggi.