Dune Parte 2: vediamo teaser trailer e poster, in attesa della presentazione di oggi

Dune: Parte 2 riceverà una presentazione con trailer esteso ufficiale nella giornata di oggi, precisamente alle ore 18:00, ma intanto è stato pubblicato un breve teaser e il poster ufficiale del film, destinato a proseguire l'adattamento cinematografico del romanzo di Frank Herbert.

Il teaser trailer è molto breve e mostra quello che sembra un Fremen utilizzare il dispositivo per il richiamo di un Verme delle Sabbie, elemento simbolico di Dune e dei suoi abitanti nativi.

Il poster del film di Denis Villeneuve, che potete vedere qui sotto, è estremamente minimalista: mostra un enorme sole come sfondo, nella tipica luce di Arrakis, e i protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya.

Possiamo inoltre vedere i molti nomi che compongono il cast e la data d'uscita fissata per Dune: Parte 2, ovvero il 3 novembre 2023 al cinema, disponibile anche in formato IMAX.

Dune: Parte 2, il poster ufficiale del film

Tra gli interpreti troviamo i suddetti Timothée Chalamet e Zendaya, oltre a Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson e Léa Seydoux, ta gli altri.

Nel progetto originale, il nuovo adattamento di Dune dovrebbe essere una trilogia, dunque questo sarà il film intermedio, con la conclusione prevista nel prossimo. Per maggiori dettagli, in ogni caso, vi rimandiamo alla presentazione di oggi, con trailer di presentazione in arrivo alle ore 18:00.

Potete trovare già l'embed per il trailer ufficiale qui sopra, oppure lo potete vedere a questo indirizzo sul canale ufficiale di Warner Bros. Nel frattempo, sul fronte dei videogiochi siamo in attesa di vedere più da vicino l'MMO Dune: Awakening, mentre la serie TV HBO ha perso il regista e una delle protagoniste, con la produzione in pausa.