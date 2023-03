Dune: la serie TV HBO perde il regista e una delle protagoniste, produzione in pausa

Tra i vari progetti legati al rilancio di Dune, ad accompagnare i nuovi film cinematografici di Denis Villeneuve, c'è anche una serie TV da parte di HBO intitolata Dune: The Sisterhood, che dovrebbe fare da prequel per gli eventi narrati nei film, ma in questi giorni questa ha perso il regista e una delle protagoniste, portando all'interruzione della produzione.

Johan Renck (Chernobyl) era stato incaricato di dirigere i primi due episodi della serie, nonché probabilmente altri, ma ha deciso di lasciare il progetto e ora la produzione è alla ricerca di un sostituto. Non solo, a breve distanza anche Shirley Henderson, che avrebbe dovuto interpretare Tula Harkonnen, uno dei personaggi principali della serie, ha abbandonato le riprese.

Oltre a dover cercare un nuovo regista, HBO deve dunque trovare anche una sostituta per Henderson, rendendo necessario un recast per il personaggio, che sembra avere un ruolo importante all'interno della storia. Non sono, peraltro, le prime uscite di scena importanti per questo progetto, che sembra continuare a perdere elementi chiave.

In precedenza, la creatrice, showrunner e autrice della sceneggiatura, Diane Ademu-John, aveva lasciato la produzione, venendo sostituita da Alison Schapker. Un portavoce di HBO ha riferito che Dune: The Sisterhood, che stava entrando in produzione alla fine del 2022, andrà incontro a un periodo di pausa, perché sarà necessario "effettuare dei cambiamenti in termini creativi".

Sembra che parte dei problemi derivi anche dalla differenza tra l'approccio di Renck e la visione di HBO sulla serie, che avrebbe costretto a una revisione generale dei lavori e richiederà dunque più tempo del previsto.