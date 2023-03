Counter-Strike: Global Offensive 2 rivelato da un leak di NVIDIA?

Sembra che gli ultimi driver NVIDIA contengano un riferimento piuttosto preciso a Counter-Strike: Global Offensive 2, il nuovo capitolo del popolarissimo sparatutto bellico svluppato da Valve. C'è solo un problema: il gioco non è ancora stato annunciato né si sapeva nulla della sua esistenza, almeno finora.

Dopo il clamoroso leak NVIDIA dello scorso anno, sembra dunque che il celebre produttore di GPU abbia colpito ancora, sebbene ci siano ancora dei dubbi sull'effettiva fondatezza del rumor in questione, visto che gli eseguibili indicati nei profili hanno una "s" in più che non torna.

Come forse ricorderete, Counter-Strike: GO ha appena stabilito un nuovo record di giocatori a undici anni dal lancio, con la bellezza di 1,32 milioni di utenti contemporanei: numeri degni di un blockbuster attuale, figuriamoci di un titolo pubblicato nel 2012.

Certo, proprio sulla base di questa ampissima schiera di appassionati un sequel avrebbe perfettamente senso: vedremo se il leak si rivelerà anche stavolta attendibile o se quegli eseguibili si riferiscono a qualcos'altro.