Jurassic World Aftermath Collection: la versione PS VR2 arriva tra gli artigli di un velociraptor!

Come reagireste nel trovarvi faccia a faccia con un velociraptor? La risposta a questa fantastica domanda ce l'avrete giocando a Jurassic World Aftermath Collection , avventura stealth uscita originariamente due anni e mezzo fa e recentemente adattata al nuovo visore per PlayStation 5.

Animatronics

Jurassic World Aftermath: la grafica in cel shading è molto carina e colorata, sono le animazioni il problema...

La grafica è ancora in cel shading, non è stata stravolta dal punto di vista stilistico, ma questa tecnica ad ombreggiatura piatta splende più che mai attraverso le lenti del PSVR2 e l'altissima risoluzione proposta Si notano nuove e più dettagliate texture e, proprio come in tutti i giochi per il più recente visore Sony, i colori sono a dir poco eccezionali. Ad aiutare questi miglioramenti una grafica davvero molto semplice, sufficiente nella realtà virtuale portatile del Meta Quest 2 del 2020 ma quasi fuori posto qui su console di ultima generazione. Le ambientazioni sanno essere molto carine, il nuovo sistema di illuminazione dona una profondità unica, la grandezza dei dinosauri in un primo momento è spiazzante ma i loro movimento sono pericolosamente simili a quelli di un animatronic in un parco dei divertimenti degli anni '90.

Jurassic World Aftermath è composto principalmente da puzzle ambientali e sequenze stealth. I primi sono molto semplici e la loro soluzione è spesso legata a un qualche tipo di interazione con un oggetto nelle vicinanze. È nello stealth che questo gioco splende davvero nonostante i suoi vistosi limiti. L'azione ricorda da molto vicino quella meraviglia di Alien Isolation, ma in una versione semplificata e meno punitiva. Bisogna nascondersi sotto le scrivanie, strisciare nelle condutture, scattare al momento giusto, mentre branchi di dinosauri affamati sono sulle nostre tracce. La loro IA non è scriptata, quindi non si muove secondo linee prestabilite, e dannazione se si vede: ad ogni nostra azione corrisponde una reazione più o meno logica del predatore di turno, e dobbiamo ammettere che in più di un paio d'occasioni le cose si sono fatte particolarmente intense. Peccato che queste fasi diventino sempre meno divertenti, soprattutto per colpa di un bassissimo livello di interattività con l'ambiente di gioco che non permette soluzioni creative, né è capace di proporre sorprese sostanziali.