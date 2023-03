Metroid Prime Remastered in arrivo nei negozi in versione fisica su cartuccia

Dopo il lancio a sorpresa in versione digitale sull'eShop di Nintendo Switch, Metroid Prime Remastered si appresta ad arrivare anche nei negozi per il lancio più tradizionali in retail, ovvero in versione fisica su cartuccia, che avverrà domani, 3 marzo 2023.

Ovviamente si tratta dello stesso identico gioco uscito il mese scorso in digitale, solo che in questo caso ha la sua tipica confezione e la cartuccia dedicata. Ricordiamo che Metroid Prime Remastered è stato annunciato, presentato e lanciato direttamente a sorpresa con uno "shadow drop" su Nintendo Switch nel corso del Nintendo Direct dell'8 febbraio, conquistando subito tutti.

Al di là del valore intrinseco del gioco, che deriva dal capolavoro uscito su Gamecube, anche il lavoro di ammodernamento effettuato dal punto di vista tecnico è davvero notevole. Anche secondo diverse analisi approfondite, il gioco sembra a tutti gli effetti più un remake grafico che un remaster.

Tutto questo ha portato a voti altissimi da parte della stampa specializzata, nonché a un grande apprezzamento anche da parte del pubblico. Come ulteriore riprova, basta dare un'occhiata anche alla nostra recensione di Metroid Prime Remastered.

Il pianeta Tallon IV ha ancora bisogno di aiuto! Una località aliena tanto affascinante quanto ostile attende di essere esplorata in tutta la sua rinnovata bellezza e con i suoi intriganti labirinti e pericoli. Vette innevate, laghi di fuoco, rovine antiche e fitte foreste sono solo alcuni dei paesaggi che sarà possibile esplorare per svelare i misteri e la storia di un luogo minacciato da una sostanza tossica prodotta da spietati esperimenti scientifici.

Per avere la meglio e sopravvivere alle avversità, bisognerà sfruttare le risorse del territorio e ampliare il proprio arsenale, ottenendo potenziamenti indispensabili a raggiungere zone inesplorate e a superare i pericoli extraterrestri, inclusi i Metroid che cercheranno di risucchiare le energie della cacciatrice. Il Braccio Cannone, la Morfosfera, i raggi e i visori tornano all'azione per rivivere in alta definizione la prima avventura in 3D di Samus, migliorata non solo nell'aspetto e nell'audio, ma anche nei controlli.

Oltre a tutti i contenuti originali della versione GameCube, Metroid Prime Remastered propone anche alcune variazioni come nuovi schemi di comandi da poter scegliere oltre a una riproposizione di quello classico, che possono anche modificare parzialmente il gameplay. La versione fisica sarà disponibile da domani presso tutti i rivenditori e anche il MyNintendo Store.