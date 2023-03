Mario + Rabbids: Sparks of Hope, trailer di lancio per il DLC Tower of Doooom

Tower of Doooom, il primo DLC di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, è disponibile a partire da oggi su Nintendo Switch e non poteva ovviamente mancare un trailer di lancio, divertente e spettacolare come ci si aspettava da Ubisoft Milan.

Abbiamo riportato nelle scorse ore che è presente una demo gratuita di Mario + Rabbids: Sparks of Hope su eShop, realizzata così che tutti gli utenti abbiano modo di provare l'eccellente esperienza strategica messa a punto da Davide Soliani e dal suo team.

Come rivelato nel trailer, Tower of Doooom introduce una nuova modalità di gioco in cui i nostri eroi dovranno affrontare appunto le insidie di una torre, con battaglie sempre diverse e man mano più complesse che li porteranno fino in cima, lì dove si trova la loro preziosa ricompensa.

Se ancora non avete acquistato il gioco, la demo su eShop può senz'altro esservi d'aiuto nel decidere, così come la nostra recensione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope.