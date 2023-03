The First Slam Dunk: arriva in Italia il film basato sul manga sportivo di Takehiko Inoue

The First Slam Dunk, il film di Slam Dunk che ha debuttato nelle sale cinematografiche giapponese alla fine dello scorso anno riscuotendo grande successo, arriverà anche in Italia. La notizia arriva dai canali social di Anime Factory, etichetta di Plaion, che distribuirà nel nostro territorio la pellicola realizzata do Toei Animation, diretta e sceneggiata da Takehiko Inoue, l'autore del manga originale.

Per il momento non è stata indicata una data di uscita precisa per The First Slam Dunk in Italia, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno novità in merito.

Il film sfoggia un'animazione ibrida, a metà tra CGI di alto livello all'avanguardia e disegni a mano classici, un mix voluto dallo stesso Inoue per rappresentare al meglio la fluidità dei movimenti dei giocatori di pallacanestro.

The First Slam Dunk ha debuttato in Giappone a dicembre dello scorso anno, a 26 anni dalla messa in onda dell'ultima serie animata, dove ha incassato 10 miliardi di yen (circa 74 milioni di euro) superando persino Avatar - La Via dell'acqua.

Si tratta di una pellicola sicuramente imperdibile per i fan dell'opera originale di Takehiko Inoue, uno dei manga più significativi degli anni '90. La storia di The First Slam Dunk punta i riflettori su Ryota, il playmaker della Shohoku, svelando anche dei retroscena sul suo passato completamente inediti.

Leggiamo di seguito la sinossi:

"Da sempre, Ryota Miyagi e il basket sono una cosa sola. A trasmettergli l'amore per questo sport è stato il fratello maggiore Sota, morto in un incidente in mare quando Ryota era ancora piccolo. Ryota è il playmaker della Shohoku, squadra che si è guadagnata un posto al torneo nazionale come rappresentante della Prefettura di Kanagawa nonostante sia un liceo sconosciuto. Ryota è pronto, assieme ai suoi compagni di sempre, ad affrontare "l'imbattibile" Sannoh, il team campione del torneo nazionale."