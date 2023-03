The Last Worker, data di uscita ufficiale annunciata con un trailer

The Last Worker, l'interessante avventura in cel shading sviluppata da Wolf & Wood e Oiffy, ha finalmente una data di uscita ufficiale su PC, PS5 (con supporto PlayStation VR2), Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Meta Quest, annunciata con un trailer: sarà disponibile a partire dal 30 marzo.

Come ricorderete, The Last Worker sarebbe dovuto arrivare lo scorso ottobre, ma qualcosa evidentemente è andato storto e il team di sviluppo ha avuto bisogno di più tempo per completare i lavori in vista del lancio.

Mostrato al Guerrilla Collective nel 2022, The Last Worker è un'avventura a base narrativa che racconta le vicende dell'unico lavoratore umano in un mondo ormai completamente automatizzato, miscelando meccaniche simulative a un gameplay dai tratti stealth.

Forte di un cast di personaggi disegnati da Mick McMahon, The Last Worker ci mette nei panni di Kurt, un operaio al servizio del più grande rivenditore del mondo, costretto a scegliere fra capitalismo e attivismo quando un gruppo di lavoratori in sciopero gli chiede di sabotare i sistemi di distribuzione dall'interno.