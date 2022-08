The Last Worker: data d'uscita e nuovo trailer al Future Games Show 2022

The Last Worker è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer al Future Games Show 2022, durante la Gamescom 2022, con tanto di data di uscita ufficiale, fissata per il 19 ottobre 2022.

Dopo essere stato annunciato con il trailer al Guerrilla Collective, il gioco è ormai quasi pronto e arriverà presto su Steam. The Last Worker è un'avventura narrativa in prima persona caratterizzata da una particolare ambientazione distopica, incentrata sulle difficoltà che incontriamo in un mondo sempre più automatizzato.

Il particolare stile grafico, ottenuto combinando disegni realizzati a mano con il 3D, sottolinea la strana atmosfera generale, con il gameplay costruito su meccaniche di gioco alquanto particolari. Il tutto è poi supportato da una narrazione avvolgente, con una storia che si presenta emozionante e al tempo stesso provocatoria e divertente, affollata di personaggi ricchi interpretati da un cast stellare.

The Last Worker ha dunque ora una data d'uscita fissata per il 19 ottobre 2022 su PC e console, vediamo il nuovo trailer rilasciato in queste ore, che mostra alcune sequenze di gioco inedite e qualche momento narrativo di questa bizzarra avventura.