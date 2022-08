Bulwark: Falconeer Chronicles annunciato con un trailer, dall'autore di The Falconeer

In occasione del Future Game Show della Gamescom 2022 è stato annunciato con un trailer Bulwark: Falconeer Chronicles, il nuovo gioco di Tomas Sala, l'autore di The Falconeer.

Si tratta di un city builder che condivide le stesse atmosfere e ambientazioni del gioco precedente di Sala, ossia è ambientato in un mondo quasi completamente sommerso dalle acque. Nel filmato possiamo vedere dei frammenti di gameplay del gioco.

Leggiamo la descrizione ufficiale per altri dettagli:

Bulwark: Falconeer Chronicles parla dell'amore di Tomas per la costruzione e assemblamento di fortezze e insediamenti, e intende riportare questa gioia ai giocatori. Nel gioco, i giocatori creeranno i propri insediamenti fortificati nelle terre tormentate del Grande Ursee, il mondo di The Falconeer.

Il gameplay si concentra principalmente sulla costruzione selvaggia tra i dirupi e le pareti rocciose del mondo. Elementi leggeri di gestione delle risorse, combattimento e storia daranno vita alle tue creazioni, fornendo allo stesso tempo una voce ai loro abitanti e permettendo espansioni con nuove opzioni edili esotiche.

Dai libero sfogo alla creatività e diventa il creatore del tuo bastione personale.

Nuovo gioco indipendente ambientato nell'universo di The Falconeer.

Crea e assembla il tuo bastione con opzioni e libertà sconfinate in paesaggi fantastici e impossibili.

Incontri e ingaggia comandanti e specialisti che sbloccheranno nuovi opzioni di costruzione, unità e storie.

Parte delle The Falconeer Chronicles, una serie di giochi ambientati nello stesso universo del gioco di combattimento aereo nominato ai BAFTA, The Falconeer.

Dallo sviluppatore pionieristico, Tomas Sala.

La Gamescom 2022 ha segnato il ritorno della fiera videoludica di Colonia, con anche quello degli eventi collegati, come questo, che sono ormai la principale fonte di annunci per i videogiochi.