Gamescom 2022, la guida definitiva

La Gamescom 2022 sarà un evento dal vivo, dopo due edizioni solo virtuali. Inizierà ufficialmente il 24 agosto e terminerà il 28 agosto 2022. La curiosità di scoprire se gli anni della pandemia abbiano lasciato strascichi è davvero tanta, anche se va detto che dal punto di vista strettamente mediatico non ci troviamo di fronte a un rinascita vera e propria, ma a qualcosa in linea con la decadenza delle ultime edizioni dal vivo (la più recente del 2019), vista la povertà di conferenze ed eventi vari. Sostanzialmente ci saranno soltanto l'Opening Night Live di Geoff Keighley, cui ormai è stato delegato il compito di rappresentante / raccoglitore degli annunci dell'industria tripla A, e un evento Xbox fatto di streaming e interviste, da cui non ci si aspettano grandi novità in termini di annunci. Qualcosa sicuramente emergerà, probabilmente varrà la pena di guardare i giochi presenti, ma difficilmente ne saranno svelati di nuovi. Microsoft stessa non ha messo molta enfasi nell'annuncio della sua presenza, che va intesa più come un modo per mostrare alcuni dei giochi in arrivo su Xbox nei prossimi mesi, che come un vero e proprio evento. I giochi degli Xbox Games Studios la cui presenza è stata confermata da Microsoft sono: Age of Empires 4, Pentiment, Microsoft Flight Simulator, Grounded e Sea of Thieves. Ci saranno inoltre dei third party, tra i quali: Lies of P, Disney Dreamlight Valley, A Plague Tale Requiem, Inkulinati, The Last Case of Benedict Fox e Lightyear Frontier.

Infine, ci sarà il Future Games Show, in cui dovrebbero essere presenti più di cinquanta giochi, tra le quali produzioni medie e piccole come quelle di Team 17, 505 Games, Prime Matter e Ravenscourt. L'unico gioco confermato è The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me di Supermassive Games. Staremo a vedere per gli altri.

Insomma, la Gamescom delle conferenze, quella attesa quasi quanto l'E3, è ormai un ricordo, pandemia o non pandemia. Ci saranno ovviamente alcuni dei publisher maggiori, come Ubisoft, che dovrebbe portare Skulls & Bones e magari tornerà a mostrare il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo (per Assassin's Creed ha già annunciato un evento a settembre, quindi immaginiamo che non ci sarà quasi nulla) e THQ Nordic, che presenterà una lineup molto variegata, ma ci saranno anche delle grosse assenze, in particolare quelle di Sony e Nintendo, ma anche quelle di Activision Blizzard e Take-Two Interactive. Pare che molti non considerino più la Gamescom come una vetrina interessante in cui mostrare i loro giochi in arrivo. Di quelli presenti, parleremo in uno speciale dedicato.

Scopriamo tutto nel dettaglio nella guida definitiva alla Gamescom 2022.