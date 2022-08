Xbox alla Gamescom 2022: evento in diretta annunciato, ecco data e giochi inclusi

Microsoft ha confermato che Xbox sarà alla Gamescom 2022 con un evento in diretta streaming. La data è il 25 agosto 2022 alle 20:00 ora italiana. I giochi per il momento confermati che saranno messi in mostra sono i seguenti:

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing)

Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games)

Sea of Thieves (Rare Games / Xbox Game Studios)

Lies of P (Neowiz)

High On Life (Squanch Games)

Grounded (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Pentiment (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Minecraft Legends (Mojang Studios & Blackbird Interactive / Xbox Game Studios)

Planet of Lana (Wishfully / Thunderful)

Age of Empires IV (Relic Entertainment & World's Edge / Xbox Game Studios)

La presentazione della Gamescom 2022 sarà un insieme di interviste e video gameplay. La diretta di Xbox sarà in lingua inglese, ma fornirà i sottotitoli italiani, oltre all'interpretazione ASL, BSL e DGS.

Xbox

Per chi sarà presente in fiera, sarà possibile provare con mano alcuni dei giochi di Xbox Games Studio e non solo. Ci sarà spazio per giochi come Pentimenti, A Plague Tale Requiem, Gunfire Reborn, Inkulinati (da poco confermato per Xbox Game Pass), Lies of P, Planet of Lana e non solo. Sarà anche possibile provare la nuova Xbox App per le più recenti smart TV Samsung 2022.