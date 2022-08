Opening Night Live 2022: il trailer dello show della Gamescom anticipa i giochi che vedremo

Il canale YouTube dei The Game Awards ha pubblicato un nuovo trailer dedicato all'Opening Night Live 2022 della Gamescom 2022. Il filmato ci mostra quali sono le novità che sono in arrivo durante lo show, che ricordiamo avrà luogo martedì 23 agosto alle 20:00.

Nel trailer vediamo vari frammenti montati degli eventi degli scorsi anni e di Geoff Keighley, ma anche di alcuni giochi che potremo vedere durante la presentazione. Ci sarà spazio per giochi come Sonic Frontiers, Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol, The Oulast Trials, Return to Monkey Island, High on Life e non solo.

Viene confermato che lo show durerà 2 ore: il 23 agosto potremo quindi goderci l'Opening Night Live 2022 fino alle 22:00 circa. Non dovrebbero mancare altre novità e sorprese, ovviamente. Una speculazione è che lo show di Keighley abbia ritagliato uno spazio per il nuovo gioco di Kojima Productions.

Per ora non possiamo fare altro se non attende l'arrivo dell'Opening Night Live 2022: tra quattro giorni potremo vedere in diretta uno dei più importanti eventi dell'anno. Ovviamente noi di Multiplayer lo seguiremo tramite il nostro canale Twitch: vi invitiamo a seguirci per parlare e reagire in tempo reale e tutti assieme a quanto sarà mostrato.