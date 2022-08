Minecraft: un fan sta ricreando l'intero Zelda Breath of the Wild, ecco l'incredibile risultato

Con Minecraft si può creare tutto, ma veramente tutto, anche un intero altro gioco. Questo è certamente quello che pensa Grazzy, fan del gioco di Mojang che sta ricreando l'intero The Legend of Zelda Breath of the Wild all'interno dell'opera di Mojang. Qui sopra potete vedere uno dei video nei quali documenta il processo di creazione.

Grazzy è uno YouTuber che si focalizza su Minecraft e il suo canale è denso di video Let's Play, di tutorial e non solo. Uno dei contenuti più impressionanti però è la creazione della mappa di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Per il momento lo YouTuber è solo all'inizio. Qui sotto potete vedere una mappa che indica quali parti ha già costruito. Le aree all'interno della linea verde sono state realizzate, mentre tutto il resto è ancora in lavorazione. The Legend of Zelda Breath of the Wild è enorme e costruire tutto in Minecraft richiederà parecchio tempo.

Fortunatamente una grande parte di The Legend of Zelda Breath of the Wild è composta da natura selvaggia, senza costruzioni da riprodurre nel dettaglio. Grazzy può quindi usare World Edit, un software di terze parti che permette di eseguire grosse modifiche facilmente. È anche possibile copiare e incollare strutture precostituite: in questo modo molte sezioni possono essere realizzate senza troppe difficoltà.

I tempi di lavoro di ogni singola regione di The Legend of Zelda Breath of the Wild si contano in mesi e probabilmente ci vorranno anni prima che tutto sia definitivamente pronto. Alla fine, in ogni caso, sarà possibile scaricare la mappa e giocarvi.

Che ne dite? È un progetto interessate?

Se siete fan del gioco di Mojang, allora dovreste vedere questo nostro video: Che cos'è Hytale e perché sarà il nuovo Minecraft.