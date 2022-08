Hideo Kojima ha finito un editing: è il trailer del suo prossimo gioco?

Hideo Kojima - noto (anche) in quanto creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding - ha svelato tramite Twitter di aver finito di fare l'editing di... qualcosa. È possibile che si tratta di un trailer per il suo prossimo gioco, in tempo per la Gamescom 2022.

Come i fan sanno, Kojima è solito fare l'editing dei trailer dei propri giochi in prima persona. Il tweet però non precisa di cosa si tratti, quindi non è certo che sia proprio un filmato e, in tal caso, non è detto che sia del suo prossimo gioco. Si tratta però di una possibilità credibile, visto che ci avviciniamo alla Gamescom 2022. Precisamente, l'Opening Night Live di Geoff Keighley - noto amico di Kojima, apparso anche in Death Stranding sotto forma di NPC - sarebbe un momento perfetto per vedere un trailer.

Sappiamo che Kojima è al lavoro su un gioco per Microsoft Xbox, come da lui stesso confermato. Inoltre, secondo i rumor il prossimo progetto del creativo sarà "Overdose". Secondo Tom Henderson, Overdose non è un seguito di Death Stranding, ma includerà l'attrice di Mama, Margaret Qualley.

Secondo i report, Kojima Productions ha in sviluppo due giochi e uno di questi è il seguito di Death Stranding, che è stato "confermato" dall'attore protagonista Norman Reedus. Per quanto riguarda Overdose, non ci sono annunci ufficiali e non sappiamo se sia il gioco in sviluppo per Microsoft, ma Tom Henderson ne è convinto.

Ci sono quindi varie possibilità e la speranza dei fan è che Hideo Kojima sia finalmente pronto a mostrare cos'altro ha in sviluppo. Diteci, preferireste un nuovo gioco o Death Stranding 2?