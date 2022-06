Xbox, l'esclusiva di Hideo Kojima è quasi sicuramente Overdose per Tom Henderson

L'esclusiva Xbox a cui sta lavorando Hideo Kojima è quasi sicuramente Overdose: lo sostiene il noto leaker Tom Henderson, che per primo aveva parlato del progetto prima dell'annuncio di ieri.

Sappiamo che Kojima Productions ha chiesto la rimozione dell'articolo di Henderson, richiesta che l'autore ha gentilmente declinato, e ci sono diversi indizi sul fatto che sia Overdose il gioco horror a cui il game designer giapponese sta lavorando ormai da un po'.

Secondo il leaker si tratta di un progetto che Kojima aveva proposto per Google Stadia, ma che sarebbe stato cancellato insieme a dozzine di altri giochi per la piattaforma di game streaming. Ebbene, Microsoft avrebbe approfittato dell'occasione per avvalersi finalmente del contributo del creatore di Metal Gear Solid.

Durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase, sottolinea Henderson, Kojima ha detto che questo è un titolo che aveva sempre voluto realizzare, e ha aspettato a lungo per poter cominciare a svilupparlo.