Hell Pie, data di uscita e trailer di un action game davvero folle su PC e console

Hell Pie ha aperto il Guerrilla Collective di oggi, 13 giugno, con un trailer di presentazione che ha annunciato anche la data di uscita su PC e console: sarà disponibile dal 21 luglio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Il gioco è qualcosa di assolutamente folle: si tratta di un action game sullo stile dei vecchi platform 3D ma caratterizzato da ambientazioni e personaggi veramente fuori di testa, che determinano situazioni fuori dalle righe. Come riferito dagli sviluppatori Sluggerfly, è un "platform 3D osceno" che "porta il cattivo gusto a nuovi livelli".

Non per nulla, il protagonista della storia è Nate, il "Demone del cattivo gusto", il quale ha ricevuto l'onorevole compito di riunire tutti gli ingredienti più disgustosi per creare la torta di compleanno di Satana in persona.

Il compito sarà ovviamente più difficile del previsto, con la necessità di attraversare ambientazioni bizzarre e piene di nemici e minacce varie per raggiungere l'ambito scopo. Il tutto è condito da oscenità varie che, nel trailer, vengono peraltro censurare con una generose spixellature, tanto per avere un'idea di quante ce ne siano quanto frequentemente compaiano sullo schermo.

Per fortuna, Nate può contare anche sull'aiuto dell'angelo Nugget, inseparabile compagno/servitore del demone che offre supporto in varie maniere e assiste il protagonista nei combattimenti e negli spostamenti.