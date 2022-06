Orx: gameplay trailer dello strategico con carte dal Guerrilla Collective 3.5, demo disponibile

Tra i tanti annunci del Guerrilla Collective 3.5 è stato presentato un nuovo gameplay trailer di Orx, titolo di John Bell e pubblicato da Critical Reflex che rivisita il genere tower defense, unendo le meccaniche dei giochi da tavolo e di deckbuilding.

In Orx i giocatori potranno comandare 4 fazioni differenti, ognuna caratterizzata da tattiche e un mazzo di carte differenti. Sono presenti oltre 300 carte e ognuna permette di potenziare le difese del nostro castello e dell'esercito.

Orx è attualmente in sviluppo per PC con il lancio fissato per quest'anno. Se siete curiosi potete provarlo in anteprima grazie alla demo disponibile su Steam, a questo indirizzo.

"Parte tower defense e parte deckbuilding, ORX è un gioco ambientato in un meraviglioso mondo in stile dark fantasy. Espandi i tuoi territori, chiama i soldati alle armi e fortifica il castello giocando le tue carte!", recita la descrizione ufficiale.

"Facendo progressi durante l'articolata campagna, sbloccherai nuove carte (fino a un totale di oltre 300) che potrai utilizzare per potenziare le difese del tuo regno. Nel mondo troverai inoltre potenti oggetti, gli artefatti, con cui potrai migliorare il tuo mazzo di carte e rivoluzionare il gioco!"

"In ogni livello, nemici sempre più resistenti e spietati assaliranno il tuo regno: scegli la strategia adeguata e scaccia la minaccia verde dalle tue terre una volta per tutte!"