Kung Fury su Nintendo Switch: in trailer un picchiaduro a scorrimento dal gusto retrò

Kung Fury: Street Rage è un action game in stile picchiaduro a scorrimento che riprende gli stilemi classici del genere e, ovviamente, anche la caratterizzazione anni 80-90 che non può certo mancare in un titolo di questo tipo, il tutto in arrivo su Nintendo Switch.

Sviluppato da Hello There Games, Kung Fury: Street Rage si ispira al mediometraggio omonimo per portare sullo schermo tutta l'insensata violenza classica del picchiaduro a scorrimento in 2D dell'epoca d'oro degli arcade, con tante citazioni assortite.

Tanto per fare alcuni esempi, tra i personaggi selezionabili troviamo David Hasselhoff, ma non solo. Il gioco è disponibile da tempo su Steam ma giunge adesso anche su Nintendo Switch, con tanto di adattamento dei controlli ai Joy-Con e multiplayer cooperativo "al volo" tipico della console Nintendo.

Tra spiagge assolate, metropoli oscure e varie altre ambientazioni tipiche del genere, ci troviamo a combattere nazisti e varie altre minacce con personaggi veramente folli come Hackerman, Triceracop, Barbarianna e Kung Fury in persona.