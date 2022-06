Super Mario Galaxy 2 in arrivo su Nintendo Switch, suggerisce un leaker

Super Mario Galaxy 2 potrebbe approdare su Nintendo Switch, o almeno è ciò che suggerisce un noto leaker, ovverosia il "collettivo" che ha preso il posto della celebre camgirl Tiffany Treadmore: allo stato attuale, il sito supermariogalaxy.com rimanda a una pagina vuota su Nintendo.com.

Sappiamo che Super Mario Galaxy 2 avrebbe dovuto far parte della collezione Super Mario 3D All-Stars, ma è stato cancellato per lasciare nel pacchetto unicamente il primo dei due episodi della serie nata su Wii. Ebbene, fra poco le cose potrebbero cambiare.

Stando ad Alanah Pearce ci sarà un nuovo Nintendo Direct a fine giugno, mentre altre fonti danno l'evento come imminente. È chiaro tuttavia che qualcosa verrà trasmesso, e Super Mario Galaxy 2 potrebbe rientrare fra gli annunci.

In effetti nelle ultime settimane l'ex profilo di Tiffany Treadmore non ha azzeccato molte anticipazioni, ma ciò potrebbe essere dovuto alla dinamicità delle varie situazioni, con spostamenti all'ultimo minuto e decisioni ribaltate, come quella che sembra abbia riguardato Nintendo Switch pro.