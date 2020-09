Super Mario 3D All-Stars: Super Mario Galaxy 2 era parte della collezione

Secondo Tom Phillips, news editor di Eurogamer.net, Super Mario Galaxy 2 faceva effettivamente parte della collezione Super Mario 3D All-Stars, la collezione dei "Mario in 3D" annunciata oggi da Nintendo. Solo che il gioco è stato cancellato sei mesi fa.

Poche ora fa, a sorpresa, Nintendo ha annunciato la Super Mario 3D All-Stars per Nintendo Switch. Si tratta di una raccolta che contiene al suo interno i primi tre Mario 3D mai prodotti, ovvero il capolavoro per N64 Super Mario 64, il controverso capitolo GameCube Super Mario Sunshine e l'eccellente capatina tra le stelle Super Mario Galaxy su Wii.

Una collezione incredibile, sopratutto per tutti coloro che non hanno mai avuto la fortuna di giocare questi giochi. Ma dalla quale manca, piuttosto evidentemente, Super Mario Galaxy 2, il secondo capitolo uscito per Wii, e successivamente su Wii U, pochi anni dopo il gioco originale.

Perché manca? Secondo il collega inglese Tom Phillips, Nintendo era intenzionata ad inserire anche questo capolavoro all'interno della Super Mario 3D All-Stars, ma per qualche motivo avrebbe cancellato il porting circa sei mesi fa.

Phillips non dà spiegazioni per l'accaduto e cita sé stesso come fonte, ma la sua posizione lo rende una voce piuttosto attendibile.

Cosa ne pensate? Vorreste avere anche Super Mario Galaxy 2 in questa collection o siete soddisfatti così? Noi, invece, siamo abbastanza insoddisfatti del modo nel quale Nintendo gestisce i Direct.