Mafia: Definitive Edition, il trailer ci accoglie nella Città degli Angeli Perduti

Il nuovo trailer di Mafia: Definitive Edition è intitolato Welcome to the City of Lost Heaven. Questo filmato ci accoglie nella Città degli Angeli Perduti, il luogo dimenticato da Dio nel quale questo capolavoro è ambientato.

Il filmato, realizzato utilizzando solo parti del gioco, oltre a mostrare lo spirito di questo Mafia: Definitive Edition, ci consente di dare un'occhiata ai tanti miglioramenti grafici che 2K Games e Hangar Games hanno pensato per rendere un gioco di quasi 20 anni fa nuovamente appetibile per il pubblico console.

Per chi non lo sapesse, infatti, Mafia: Definitive Edition è il rifacimento di Mafia: The City of Lost Heaven, gioco action uscito nel 2002 per Xbox e PS2. Il protagonista si chiama Thomas Angelo, inizialmente un semplice tassista della città di Lost Heaven negli anni '30 degli Stati Uniti. Il nostro compito sarà quello di aiutare Angelo a scalare l'organizzazione mafiosa capeggiata da Don Salieri. No, non il regista.

Mentre i primi due capitolo di questa raccolta sono già usciti, per esempio qui potete trovare la recensione di Mafia 2 Definitive Edition, il remake del primo capitolo deve ancora arrivare nei negozi. Lo farà il prossimo 25 settembre su PS4, Xbox One e ovviamente PC.

Cosa ne pensate di questo gioco?