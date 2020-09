Epic Games Store, il gioco gratis per PC del 3 settembre è disponibile

Epic Games Store ha reso disponibile il nuovo gioco gratis per PC di oggi, 3 settembre, con la possibilità di scaricarlo dunque senza alcun esborso, effettuando il download fino al 10 settembre, quando scatterà la nuova offerta.

Come era stato annunciato già con l'arrivo dei giochi gratis del 27 agosto, questa settimana tocca a Into the Breach, ottimo strategico a turni con elementi rogue-lite ad ambientazione fantascientifica sviluppato da Subset Games.

Into the Breach

Controlla potenti mech del futuro per sconfiggere una minaccia aliena. In questo gioco di strategia a turni, creato dagli sviluppatori di FTL, ogni tentativo di salvare il mondo è rappresentato da una nuova sfida generata casualmente.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Into the Breach, che abbiamo peraltro premiato con un bel "9" a certificare l'alta qualità di questa particolare interpretazione dello strategico a turni con implementazione di caratteristiche definibile "rogue-lite", ovvero una versione alleggerita del classico roguelike.

Vediamo inoltre quali saranno i prossimi giochi gratis su Epic Games Store: per quanto riguarda la settimana dal 10 al 17 settembre si torna all'offerta classica di due giochi: Railway Empire e Where the Water Tastes Like Wine.

Il primo è un gestionale tutto incentrato sulla creazione di una rete ferroviaria tra l'800 e il '900, a partire dalla necessità di mettere in comunicazione le due coste degli USA, mentre il secondo è una particolare avventura narrativa, anche questa caratterizzata da una particolare ambientazione che ci porta in giro per l'America rurale nel periodo della Grande Depressione, riprendendo elementi del folklore locale.