Epic Games Store, i giochi gratis per PC del 27 agosto sono disponibili

Epic Games Store ha reso disponibili i nuovi giochi gratis per PC di oggi, 27 agosto: potete metterli nel carrello e procedere al download fino al 3 settembre.

Come saprete, questa settimana tocca a Hitman, la prima stagione completa dell'eccellente action stealth sviluppato da IO Interactive, e alla Shadowrun Collection, che include i tre episodi della serie targata Harebrained Schemes.

Hitman

Include tutte le ambientazioni e gli episodi della prima stagione: Prologo, Parigi, Sapienza, Marrakech, Bangkok, Colorado e Hokkaidō. Nel ruolo dell'Agente 47, sarai chiamato a eseguire omicidi su commissione ai danni di bersagli di rilievo in un appassionante thriller di spionaggio ambientato nel mondo degli assassini.

Completando missioni e contratti sbloccherai nuovi oggetti, equipaggiamenti e armi utilizzabili in tutte le ambientazioni. Apprendi i segreti del mestiere per diventare un vero assassino silenzioso.

Shadowrun Returns

Con il suo inconfondibile mix tra cyberpunk e fantasy, Shadowrun è diventato un fenomeno di culto sin dalla sua creazione, quasi 25 anni fa. Il creatore Jordan Weisman torna nel mondo di Shadowrun, modernizzando questo classico e trasformandolo in un GDR tattico a turni per giocatore singolo.

Nella vasta distesa urbana della metroplex di Seattle, la ricerca di un misterioso killer ti porterà a seguire una pista che dai più oscuri bassifondi sale fino alle mega-corporation più potenti della città. Per emergere illeso dalle ombre di Seattle dovrai muoverti con molta cautela, reclutare altri Runner e padroneggiare le potenti forze della tecnologia e della magia.

Shadowrun Dragonfall - Director's Cut

Shadowrun Dragonfall - Director's Cut è l'edizione stand-alone dell'acclamatissima campagna Dragonfall di Harebrained Schemes, inizialmente pubblicata come espansione per Shadowrun Returns.

Il Director's Cut aggiunge al gioco originale tanti nuovi contenuti e miglioramenti: 5 nuovissime missioni, finali alternativi, nuove musiche, un'interfaccia riprogettata, opzioni per la personalizzazione della squadra, un sistema di combattimento rinnovato e tanto altro. La versione definitiva di questa ineguagliabile esperienza GDR cyberpunk.

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition è il titolo di punta della serie di Shadowrun pubblicata da Harebrained Schemes... E include la nuovissima campagna bonus Shadows of Hong Kong, della durata di più di 6 ore! Vivi il più entusiasmante GDR della serie di Shadowrun, osannato come uno dei migliori giochi cRPG strategici del 2015!

Quali saranno i prossimi giochi gratis? Per il momento ne è stato ufficializzato solo uno, di eccellente qualità ma già visto nella line-up dei regali targati Epic Games Store: parliamo dello strategico Into the Breach.