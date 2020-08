Vendite in Giappone: PS4 crolla sotto le 1000 unità, dominio Nintendo Switch e Animal Crossing

Le classifiche di vendita settimanali in Giappone continuano a certificare il dominio totale di Nintendo in patria, sia dal punto di vista del software che dell'hardware, con Nintendo Switch che continua a schiacciare la concorrenza anche spinto dal solito Animal Crossing: New Horizons, mentre PS4 crolla sotto le mille console vendute.

Il notevole calo di vendite per PS4 è chiaramente spiegato dall'approssimarsi del lancio di PS5, ma è comunque notevole vedere PS4 sotto le mille unità in Giappone, con la somma delle vendite relative alla versione standard e alla Pro che ammonta a 883 console, addirittura meno di Nintendo 3DS.

Con Xbox sostanzialmente fuori dai giochi per praticamente tutta la generazione in Giappone (così come per le precedenti, in effetti), il mercato è stato conteso tra Sony e Nintendo, ma quest'ultima ha stravinto la battaglia con un notevole margine, tanto da far intravedere il prossimo doppiaggio non troppo lontano da parte di Nintendo Switch ai danni di PS4.

C'è stato un brusco calo generalizzato nelle vendite hardware che ha coinvolto anche Nintendo Switch, la quale mantiene saldo il controllo ma in pratica con la metà di console vendute rispetto alla settimana precedente, ma l'abbassamento è stato ancora più notevole per PS4, le cui vendite si sono ridotte a un quarto rispetto alla classifica della settimana precedente.

Vendite software in Giappone dal 17 al 23 agosto (vendite complessive tra parentesi)