Classifica giapponese, Nintendo Switch e Animal Crossing: New Horizons distruggono la concorrenza

La classifica giapponese non lascia scampo ai concorrenti di Nintendo Switch, con la console Nintendo che continua a dominare in lungo e in largo in patria, insieme alle vendite di Animal Crossing: New Horizons.

Famitsu in questo caso ha pubblicato insieme le vendite delle due settimane trascorse nella prima metà di agosto, oltre a un riepilogo complessivo delle vendite hardware in tale periodo, che mostrano un dominio senza scampo per Nintendo.

Animal Crossing: New Horizons è il terzo gioco più venduto di sempre in Giappone, era emerso qualche giorno fa, ma i dati continuano a crescere arrivando complessivamente a oltre 5,5 milioni di copie solo in tale mercato, seguito peraltro da una risalita di Ring Fit Adventure che relega Ghost of Tsushima in terza posizione per entrambe le settimane in questione.

Da notare anche sul fronte hardware che Nintendo Switch complessivamente ha superato le 320.000 unità vendute nella prima metà di agosto contro le 8500 unità circa vendute complessivamente da PS4. Considerando le vendite totali cumulative, Nintendo Switch in Giappone potrebbe ormai puntare a doppiare PS4, con quasi 15 milioni di console vendute rispetto ai 9 milioni della console Sony.

Vendite software in Giappone dal 3 al 16 agosto (vendite complessive tra parentesi)