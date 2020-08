Microsoft Flight Simulator è il nuovo Crysis? Per il dettaglio massimo occorre un PC che non esiste ancora

Microsoft Flight Simulator è il nuovo Crysis? Potrebbe visto che attualmente sembrano non esistere sistemi in grado di garantire i 60fps a 4K con dettagli alti o ultra. Per inciso, Crysis viene citato per il suo essere diventato famoso come gioco capace di piegare anche i sistemi più perfomanti della sua epoca, risultato scarsamente fluido anche su quelli high-end (detta molto in breve).

Il sito DSO Gaming ha testato Microsoft Flight Simulator con un sistema dotato di un Intel i9 9900K, 16GB di RAM DDR4 a 3600Mhz e una Nvidia RTX 2080Ti. Il sistema operativo usato è Windows 10 a 64-bit, mentre i driver sono gli ultimi GeForce, i 451.67, già ottimizzati per il gioco.

Nonostante questo mostriciattolo, con il Photogrammetry Texture Streaming disattivato, il gioco ha oscillato tra i 30 e i 50fps a dettagli Alti e Ultra. A quanto pare Microsoft Flight Simulator mette sotto torchio la CPU più che la GPU, quindi è lì che va ricercato il problema, come dimostrano i risultati del test visibili nell'immagine sottostante.

Del resto stiamo parlando di un titolo destinato a rimanere attivo sul mercato per anni, come i suoi predecessori, quindi sicuramente i PC di nuova generazione riusciranno a farlo girare molto meglio. Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator.