Battletoads, nel trailer di lancio i protagonisti vengono intervistati da Major Nelson

Battletoads è disponibile da ieri su Xbox One e PC e Microsoft per l'occasione ha pubblicato l'istituzionale trailer di lancio, solo che in questo caso il video si presenta piuttosto originale e diverso dal solito, visto che si tratta di un'intervista agli stessi protagonisti del gioco.

Ci troviamo così di fronte a una sorta di intervista a cartone animato che riproduce un po' lo stile classico degli Inside Xbox (almeno per quanto riguarda il format tradizionale con il pubblico in presenza), nella quale Major Nelson introduce Rash, Pimple e Zitz al pubblico.

I tre personaggi prendono la parola per presentare Battletoads, menzionando le varie caratteristiche e illustrando anche qualche frammento di gameplay.

Possiamo dunque vedere anche qualcosa del gioco stesso, con la sua particolare struttura mista tra picchiaduro a scorrimento classico e varie digressioni come sezioni a bordo delle moto volanti, platform e altre attività variegate sempre secondo lo stile 2D classico.

Come abbiamo visto nella recensione di Battletoads da parte di Simone Tagliaferri, il gioco si presenta molto valido nelle sezioni picchiaduro ma tende a perdersi proprio a causa del suo eclettismo anche troppo accentuato. D'altra parte, molto varie sono state anche le valutazioni da parte della stampa internazionale, con i voti che vanno dal pessimo all'ottimo.