Battletoads: i voti della stampa vanno dal pessimo all'ottimo

Voti altalenanti quelli ricevuti dal ritorno di Battletoads, con una forbice che va dal 9 al 4. Sostanzialmente la stampa si è spaccata davanti al gioco, facendo pesare di più o di meno alcuni problemi. In particolare tutti hanno sottolineato l'eccellenza delle sezioni picchiaduro, ma per molti il fatto che siano messe da parte a favore di una serie di mini giochi di qualità spesso non proprio eccelsa è stato dirimente nell'esprimere il giudizio.

Prima di passare all'elenco dei voti, leggete la nostra recensione di Battletoads in cui abbiamo scritto:

Battletoads è una mezza delusione, non tanto perché sia un brutto gioco. Anzi, tutto il contrario. Il suo problema di fondo è quello lungamente espresso nell'articolo: non ha un'identità forte a livello di gameplay, nonostante le varie fasi da cui è composto non siano mal realizzate. Così com'è sembra quasi una raccolta di mini giochi di lusso, che però non riesce a lasciare il segno in alcun modo. Speriamo che gli sviluppatori sfruttino il lavoro fatto per realizzare un picchiaduro a scorrimento completo, abbandonando tutto il resto.