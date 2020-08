My Hero Academia, una splendida Mei Hatsume nel cosplay di talulahwaifu

Nuovo giorno, nuovo cosplay: e oggi giovedì 20 agosto 2020 vogliamo proporvi qualcosa di nuovo, un costume a tema My Hero Academia che negli ultimi giorni ha riscosso un certo entusiasmo su Instagram. I fan dell'opera ringrazieranno: è dedicato a Mei Hatsume.

La cosplayer talulahwaifu ha dedicato tutti i suoi ultimi sforzi alla realizzazione di questo costume della Mei Hatsume di My Hero Academia; "giuro è così folle, ma la adoro! Spero vi piaccia ragazzi" ha commentato su Instagram, dove il cosplay ha già ottenuto circa 3500 mi piace. Accessori e interpretazione sono semplicemente perfetti, lo si intuisce anche ad una prima occhiata superficiale.

Mei Hatsume è una studentessa del Dipartimento di Supporto della Classe 1-H del liceo Yuei; il suo quirk le permette di ottenere una vista incredibile, fino a cinque kilometri di distanza. Trovate l'immagine del cosplay qui di seguito, e se volete potrete commentarlo nell'apposita sezione in calce all'articolo. Accanto c'è anche il personaggio originale dell'anime, così potrete subito metterli a confronto.

