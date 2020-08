Microsoft Flight Simulator: Steam non tiene in considerazione il tempo di download per i rimborsi

Il tempo di download di Microsoft Flight Simulator non viene conteggiato come tempo di gioco, quindi non influisce sulle richieste di rimborso. A chiarire il punto è stata Valve stessa, che così spera di mettere fine alle polemiche insorte dopo che gli utenti hanno scoperto di dover scaricare quasi l'intero gioco da un client proprietario di Microsoft da 532MB, che quando avviato fa aumentare il conteggio del tempo di gioco su Steam, anche mentre scarica i restanti 124GB da cui è composto il simulatore.

Nei giorni scorsi la cosa aveva portato a una grossa polemica contro Steam, con tanto di solito bombardamento di recensioni negative contro Microsoft Flight Simulator, quasi tutte incentrate sul tempo di download vs tempo di gioco. Valve però ha chiarito come funzionano le cose: le due ore vengono conteggiate internamente dopo l'avvio dei giochi veri e propri, quindi i tempi di download non vengono considerati per la questione rimborso, a prescindere dalla loro durata.

A dirlo è stato Doug Lombardi, il VP del marketing di Valve, che ha affrontato la questione in senso generale. Quindi se n'è dedotto che ciò che vale per il titolo di Microsoft, vale anche per tutti gli altri giochi con client proprietari.

Comunque sia, pare che Valve stia collaborando con Microsoft per migliorare il download del gioco. Purtroppo Lombardi non ha spiegato in che termini.