Microsoft Flight Simulator: gli utenti Steam chiedono di allungare il tempo del rimborso, fioccano le recensioni negative

Gli utenti Steam stanno chiedendo a Valve di allungare il tempo di richiesta di rimborso di Microsoft Flight Simulator per un problema squisitamente tecnico: le due ore di gioco entro cui si può ottenere il risarcimento vengono completamente consumate dall'installazione.

In che senso? Avviando Microsoft Flight Simulator per la prima volta si apre il launcher del gioco che inizia a scaricare i dati necessari all'installazione, che ammontano alla bellezza di 150GB. Steam conteggia il launcher aperto nel tempo di gioco (lo fa con ogni launcher, non solo con quello di Microsoft Flight Simulator). Sostanzialmente anche chi possiede connessioni molto prestanti spende praticamente tutte le due ore disponibili per scaricarlo, facendo venire meno la possibilità di farsi rimborsare dopo aver provato effettivamente il gioco.

A questo punto però spunta un altro problema, ossia come conteggiare le ore supplementari? Allungare il tempo per tutti significherebbe dare molte ore di gioco gratis a chi ha le connessioni più rapide, mentre dare del tempo extra giocatore per giocare potrebbe risultare complicato dal punto di vista tecnico. Naturalmente non tutti quelli che chiedono di allungare il tempo di prova per il rimborso vogliono chiederlo davvero. Probabilmente in tanti vorrebbero semplicemente averlo come forma di tutela del loro acquisto.

Purtroppo, come capita su Steam, la questione, pur non c'entrando niente con Microsoft Flight Simulator in sé, si è riflessa nelle recensioni: praticamente la maggior parte di quelle negative lo adducono come motivazione, arrivando anche a ipotizzare complotti da parte della casa di Redmond per bypassare il sistema di rimborsi di Steam.

Va detto però che non è raro che i client dei giochi, anche tra quelli presenti su Steam, scarichino dei dati supplementari all'avvio, quindi ipotizzare complotti ci sembra un'assurdità. Semplicemente qui è nato un problema perché stiamo parlando di una mole di dati davvero ingente.

Se volete più informazioni sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator, dove Pierpaolo Greco ha scritto:

Microsoft Flight Simulator è il nuovo punto di riferimento dei simulatori di volo. Ma, volendo essere ancora più audaci e dirompenti, possiamo tranquillamente affermare che questo gioco rappresenta l'eccellenza dell'intera categoria dei simulatori. Cotanta eccellenza tocca anche il fronte tecnico che però risente di una notevole pesantezza e richiede una componentistica di alto livello per riuscire a offrire una qualità all'altezza delle aspettative e di quanto mostrato in video da Microsoft. Allora come mai non siamo saliti al di sopra dell'imponente e importante 9 secco? Semplicemente perché, a nostro parere, il gioco difetta sul fronte dei contenuti rivolti ai giocatori che vogliono migliorare le proprie conoscenze sul volo e sono alla ricerca di missioni, guide, spiegazioni e, magari, una carriera e dei brevetti di abilitazione ai velivoli inclusi. Su questo fronte Microsoft Flight Simulator offre pochissimo e faticherà a darvi un reale senso di progressione o ad offrirvi uno scopo per migliorarvi. Se però vi interessa solo ed esclusivamente volare, procedete con l'acquisto: ne rimarrete pienamente soddisfatti.