The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, la collector's edition apparsa in un negozio online

La collector's edition di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 per Nintendo Switch è apparsa nel listino di un negozio online, WT&T, dove ne è stato indicato anche il prezzo potenziale: 82,85€. L'edizione standard ha invece un prezzo di 69,99€.

Per il resto la pagina non fornisce informazioni interessanti sul gioco: The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 viene indicato come non disponibile, mentre la data d'uscita è chiaramente un segnaposto, visto che si parla del 31 dicembre 2020.