Nintendo Switch distruggerà le vendite di PS5 questo Natale, secondo un'analista

Secondo un'analista della compagnia Ace Sec, questo Natale le vendite di Nintendo Switch distruggeranno quelle di PS5. Dato che si tratta di un'analista giapponese, non è chiaro se la sua previsione sia relativa solo alla sua patria o al mondo intero. Comunque sia si tratta di un'affermazione forte, anche perché finora nessuno aveva messo in competizione le due console.

Nel suo resoconto, l'analista ha notato come, nonostante il COVID-19, molte delle compagnie che producono videogiochi abbiano fatto davvero bene nella prima metà del 2020. Nonostante ciò molte sono timorose di ritoccare verso l'alto le stime di crescita per paura di effetti imprevisti sul mercato nell'ultima parte dell'anno.

L'unica eccezione è Nintendo, che non solo ha visto una crescita notevole nelle vendite e hardware e software, in particolare grazie ad Animal Crossing: New Horizons, ma ha ancora ottime prospettive di miglioramento, dato che attualmente Nintendo Switch risulta esaurita in buona parte del mondo. Secondo lui, quindi, il lancio di PS5 non intaccherà il dominio della casa di Mario.

Proprio poche ore fa Arkane Studios ha annunciato il rinvio di Deathloop che non uscirà più al lancio di PS5 come ipotizzato dai più. Che siano anche le line up di lancio molto povere una delle possibili croci della next-gen?