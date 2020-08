Deathloop rinviato, non uscirà insieme a PS5

Arkane Studios ha annunciato il rinvio di Deathloop, che non uscirà più a fine 2020, ma nel Q2 2021, uscendo automaticamente dai titoli papabili per far parte della line up di lancio di PS5.

Visto il precedente periodo d'uscita coincidente e l'esclusiva temporale concessa a Sony, molti ritenevano che Deathloop sarebbe uscito insieme a PS5, ma a questo punto possiamo dare per certo che non sarà così.

I motivi del rinvio di Deathloop sono quelli che hanno accompagnato praticamente tutti gli altri rinvii degli ultimi mesi, compreso quello di Halo Infinite: preservare la salute del team di sviluppo e avere più tempo per rifinire il gioco. Se vogliamo il titolo di Arkane è un'altra vittima del COVID-19.

Purtroppo non ci sono informazioni precise in merito alla nuova data d'uscita, periodo a parte, quindi non rimane che attendere ulteriori notizie dal team di sviluppo o da Bethesda, il publisher del gioco.