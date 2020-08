Halo 3: ODST, iniziati i test della versione PC, con l'arrivo di Firefight anche su Xbox One

Con la nuova beta della Halo: The Master Chief Collection per PC e Xbox One sono iniziati i test di Halo 3: ODST. La versione PC è completamente nuova, nel senso che i giocatori aderenti al programma Insider sono stati invitati a provare la campagna (solo sei missioni, per ora) e le modalità online.

Su Xbox One la campagna è disponibile dal 2015, ma con la nuova beta c'è una novità anche su console: l'aggiunta della modalità cooperativa Firefight che mancava ancora all'appello. Della modalità Firefight sono disponibili sette mappe. Altre ne saranno aggiunte con il lancio della versione finale.

La nuova beta della Halo: The Master Chief Collection ha introdotto anche altre novità, come delle nuove skin per le armi di Halo 3 e la risoluzione di alcuni bug.

Se volete registrarvi al programma insider e provare ad accedere alla beta, registratevi qui.

Halo 3: ODST uscì originariamente su Xbox 360 nel 2009. Si tratta di uno spin-off della serie principale, in cui è stato incluso dopo aver raccolto un grande successo.