Microsoft Flight Simulator disponibile da oggi per PC

Microsoft Flight Simulator è disponibile da oggi per PC. Potete acquistarlo su Steam, nel Windows Store di Windows 10 o ottenerlo come parte dell'abbonamento Xbox Game Pass, naturalmente per PC.

Nonostante sia un simulatore di volo, quindi un titolo dedicato a un preciso target di giocatori, sta facendo parlare moltissimo di sé per la sua alta qualità, in particolare grafica, tanto da essere considerato uno dei migliori titoli di questa generazione, in chiave tecnica, nonché uno dei candidati al premio per il gioco dell'anno 2020. Del resto le recensioni parlano di un vero e proprio capolavoro, quindi perché no?

Se volete più informazioni sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator, dove Pierpaolo Greco ha scritto:

Microsoft Flight Simulator è il nuovo punto di riferimento dei simulatori di volo. Ma, volendo essere ancora più audaci e dirompenti, possiamo tranquillamente affermare che questo gioco rappresenta l'eccellenza dell'intera categoria dei simulatori. Cotanta eccellenza tocca anche il fronte tecnico che però risente di una notevole pesantezza e richiede una componentistica di alto livello per riuscire a offrire una qualità all'altezza delle aspettative e di quanto mostrato in video da Microsoft. Allora come mai non siamo saliti al di sopra dell'imponente e importante 9 secco? Semplicemente perché, a nostro parere, il gioco difetta sul fronte dei contenuti rivolti ai giocatori che vogliono migliorare le proprie conoscenze sul volo e sono alla ricerca di missioni, guide, spiegazioni e, magari, una carriera e dei brevetti di abilitazione ai velivoli inclusi. Su questo fronte Microsoft Flight Simulator offre pochissimo e faticherà a darvi un reale senso di progressione o ad offrirvi uno scopo per migliorarvi. Se però vi interessa solo ed esclusivamente volare, procedete con l'acquisto: ne rimarrete pienamente soddisfatti.