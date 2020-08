Capcom: spuntati due giochi cancellati: Ultimate Ghosts'n Goblins e Timeless

Capcom qualche anno fa stava lavorando a due nuovi titoli, cancellati entrambi per motivi non meglio specificati. Si chiamavano Ultimate Ghosts'n Goblins e Timeless , con il primo che doveva naturalmente essere un nuovo capitolo della serie Ghosts 'n Goblins (forse un remake del coin op omonimo?) e il secondo una nuova proprietà intellettuale.



Da notare che entrambi i giochi non sono mai stati annunciati, quindi non sappiamo quale fase dello sviluppo abbiano raggiunto o a che genere appartenessero. Per Ultimate Ghosts 'n Goblins qualche ipotesi si può fare, ma per Timeless è davvero impossibile., dato che gli artwork mostrano solo dei ritratti.

La serie Ghosts 'n Goblins, o Makaimura, nasce nel lontano 1985, quando il primo capitolo iniziò a furoreggiare nelle sale giochi di mezzo mondo. Si trattava di un platform con elementi action molto difficile, che produsse diversi seguiti, compreso un Ultimate Ghosts'n Goblins omonimo del gioco cancellato, uscito su PSP nel 2006. Dal poco materiale disponibile, la nuova versione sembrava voler traghettare la serie nei tempi moderni con un grosso aggiornamento grafico.