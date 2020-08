Hades per Nintendo Switch annunciato da Supergiant Games all'Indie World Showcase

Hades è stato annunciato per Nintendo Switch da Supergiant Games durante l'Indie World Showcase con un trailer: il gioco sarà disponibile su eShop questo autunno.

Presentato ai TGA 2018 come primo gioco esclusivo dell'Epic Games Store, Hades è un dungeon crawler rogue-like che sfoggia gli aspetti migliori dei titoli Supergiant acclamati dalla critica, come la rapida azione di Bastion, la profondità e l'atmosfera di Transistor e lo storytelling basato su personaggi memorabili di Pyre.

Nei panni dell'immortale principe degli Inferi, brandirai i poteri e le mitologiche armi dell'Olimpo per liberarti dalle grinfie del dio dei morti, diventando sempre più forte e scoprendo nuove sfaccettature della storia a ogni tentativo di fuga.

Lasciati aiutare dagli dei dell'Olimpo! Incontra Zeus, Atena, Poseidone e tanti altri, e scegli fra le decine di Benefici a disposizione per potenziare le tue abilità. Potrai sviluppare il tuo personaggio in migliaia di modi diversi.

Un cast di coloriti e memorabili personaggi, interamente doppiati, ti attende! Sviluppa il tuo rapporto con loro e scopri centinaia di eventi di trama unici dipanando poco a poco le ambizioni e le motivazioni di questa grande e problematica famiglia.

Nuove sorprese ti attendono a ogni nuova esplorazione dei mutevoli labirinti degli Inferi, i cui boss guardiani si ricorderanno del tuo passaggio. Usa il potente Specchio della Notte per diventare più forte in maniera permanente e aumentare le tue possibilità di successo alla tua prossima fuga da casa.

I potenziamenti permanenti permettono anche a chi non è abile come un dio di divertirsi con l'emozionante sistema di combattimento e di vivere l'avvincente storia di Hades. Se, però, ti senti davvero in gamba, alza il livello di difficoltà e preparati ad affrontare brutali scontri che metteranno alla prova le tue abilità.

La presentazione ricca d'atmosfera e la combinazione unica di narrativa e gameplay tipica dei giochi Supergiant fanno ritorno anche in Hades: gli spettacolari ambienti disegnati a mano e la coinvolgente colonna sonora portano sontuosamente in vita il regno dei morti.